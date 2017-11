12 Beiträge

Islamisten - wie sich junge Menschen radikalisieren

Weltweit gelingt es Terroristen, orientierungslose Menschen zu ködern und zu radikalisieren. Sie verüben Anschläge im Namen der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) und werden zu Massenmördern. Wie kommt es soweit, dass junge Frauen und Männer alles aufgeben, bereit sind zu töten und selbst zu sterben? Über welche Kanäle verbreitet der IS seine Propaganda? Und was kann getan werden, um eine Radikalisierung Einzelner zu verhindern? Beiträge zur perfiden Strategie der Terroristen aus den ARD-Programmen.