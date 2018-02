Kontrovers

Die Gesten der Mächtigen

14.02.2018 | 14 Min. | Verfügbar bis 14.02.2019 | Quelle: © Bayerischer Rundfunk

Das Video wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Der Beitrag ist verfügbar bis zum 14.02.2019.

Was bedeutet die Merkel-Raute, warum sind Putins Gesichtszüge immer gleich und was lässt sich aus Trumps Auftritten herauslesen? Spitzenpolitiker haben "Körpersprache"-Coaches, Gesten sind enorm wichtig für die Wirkung ihrer Auftritte. In der Kontrovers-Story erklären Experten, was Politiker durch Gesten und Mimik über sich verraten.