Kontrovers

Geiselnahmen und Schießereien: Gewalt in der Gesellschaft nimmt zu

22.11.2017 | 17 Min. | Verfügbar bis 22.11.2018 | Quelle: Bayerischer Rundfunk 2017

Das Video wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Der Beitrag ist verfügbar bis zum 22.11.2018.

Aggressionen, Wut, Pöbeleien - Gewalt in der Öffentlichkeit gehört immer öfter zur Tagesordnung: bei der Bahn, im Straßenverkehr, in der Klinik, in Behörden. Unter anderem nach der Geiselnahme in Pfaffenhofen stellt sich die Frage: Wohin steuert unsere Gesellschaft?