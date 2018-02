Kontrovers

Verfassungsschutzpräsident warnt vor Frauen des Dschihad

07.02.2018 | 12 Min. | Verfügbar bis 07.02.2019 | Quelle: Bayerischer Rundfunk 2018

Das Video wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Der Beitrag ist verfügbar bis zum 07.02.2019.

Bisher wurden Attentate in Westeuropa von Männern verübt. Doch der Verfassungsschutz warnt jetzt vor Frauen, die aus Dschihad-Gebieten zurückkommen oder sich hierzulande radikalisieren - auch in Bayern. Kontrovers auf Spurensuche: Wie gefährlich sind diese Anhängerinnen eines gewaltbereiten Islam? Was treibt sie an? Und wie werden sie radikalisiert?