Kontrovers

Wie gefährlich sind Dämmstoffe?

26.07.2017 | 6 Min. | Verfügbar bis 26.07.2022 | Quelle: Bayerischer Rundfunk 2017

Das Video wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Der Beitrag ist verfügbar bis zum 26.07.2022.

Nach dem verheerenden Brand in London stehen auch in Deutschland Dämmstoffe wieder in der Kritik. Besonders umstritten unter Sachverständigen ist ausgerechnet das meistverbaute Dämm-Material: erdölbasiertes Polystyrol, besser bekannt als Styropor.