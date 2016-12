12 Beiträge

Trauer nach Anschlag in Berlin

Am Montagabend ist in Berlin ein Lkw am Breitscheidplatz auf den Weihnachtsmarkt gerast. Nach Angaben der Polizei starben dabei zwölf Menschen, viele wurden verletzt. Die Polizei fahndet nach dem 24-jährigen Anis A., der als Tatverdächtiger gilt. Laut des ISIS-Propagandakanals Amaq soll sich die Terrormiliz der "Islamische Staat" zum Anschlag bekannt haben. Aktuelle Informationen aus den Programmen der ARD.