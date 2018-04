Lebensläufe

Lebensläufe: Der Maler Otto Dix

05.04.2018 | 30 Min. | UT | Verfügbar bis 13.04.2018 | Quelle: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

1914 zog Otto Dix in den Krieg - freiwillig. Was er dort erlebte, veränderte ihn für immer. Später verarbeitete er die Eindrücke in seinen Bildern, unter anderem im berühmten Triptychon "Der Krieg". (nur in D abrufbar)