Maischberger

Wozu brauchen wir noch ARD und ZDF?

28.02.2018 | 105 Min. | Verfügbar bis 28.02.2019 | Quelle: Das Erste

Das Video wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Der Beitrag ist verfügbar bis zum 28.02.2019.

Sandra Maischberger diskutiert mit ihren Gästen über die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Deutschland und Europa. Am 4. März 2018 gibt es in der Schweiz eine Volksabstimmung zur Abschaffung der Rundfunkgebühren.