Markt

Der Hype um Gin

13.09.2017 | 6 Min. | Verfügbar bis 13.09.2018 | Quelle: WDR

Das Video wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Der Beitrag ist verfügbar bis zum 13.09.2018.

Gin ist voll im Trend. Die Auswahl ist riesig. Genauso wie die Preisunterschiede. Vom Discounter-Gin für 8 Euro bis hin zum Premium-Gin für 70 Euro. Wir zeigen, warum Gin so "in" ist und checken in einer Szene-Bar in Düsseldorf, ob man preiswerten von Premium-Gin unterscheiden kann.

Autor: Joris Hielscher