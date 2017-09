Markt

06.09.2017 | Quelle: WDR

Lidl und Aldi sind in den Strommarkt eingestiegen. Ist Strom vom Discounter günstiger als von den gängigen Anbietern? Geben sie nur ihren Namen her oder handeln sie wirklich an der Energiebörse? Wie "grün" ist der grüne Discounter-Strom wirklich? Markt hat den Discounterstrom unter die Lupe genommen.