Menschen hautnah

Kuckuckskinder - Kai und Liane auf der Suche nach der Wahrheit

07.09.2017 | 44 Min. | Verfügbar bis 07.09.2018 | Quelle: WDR

Der Beitrag ist verfügbar bis zum 07.09.2018.

Kai R. ist ein Scheidungskind und beim Vater in Kevelaer am Niederrhein aufgewachsen. Die Mutter war nie für ihn da, schrieb nicht einmal Karten zu Kais Geburtstagen. Vater Günter war Kais Hauptbezugsperson. Was beide jahrzehntelang nicht wussten: Kai ist nicht Günters leiblicher Sohn. Autor/-in: Katharina Wulff-Bräutigam