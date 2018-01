Mittagsmagazin

Das sollten Sie über die Olympischen Winterspiele 2018 wissen

02.01.2018 | 3 Min. | Verfügbar bis 02.01.2019 | Quelle: ARD

Das Video wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Der Beitrag ist verfügbar bis zum 02.01.2019.

In wenigen Wochen starten die Olympischen Winterspiele in Pyeongchang. Es wird also höchste Zeit für einen kleinen Einführungskurs.