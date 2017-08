Monitor

Grenzen dicht in Afrika: wie die EU Flüchtlinge vom Mittelmeer fernhalten will

24.08.2017 | 9 Min. | Verfügbar bis 30.12.2099 | Quelle: WDR

Das Video wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Der Beitrag ist verfügbar bis zum 30.12.2099.

Quasi über Nacht hat die libysche Küstenwache ihr Einflussgebiet bis weit in internationale Gewässer ausgedehnt. Ausgebildet und unterstützt von der EU bringt diese Küstenwache jetzt Flüchtlinge ins Bürgerkriegsland Libyen zurück, Hilfsorganisationen auf dem Mittelmeer werden bedroht, es fallen sogar Schüsse. Ein offensichtlicher Bruch des Völkerrechts. Doch die EU will jetzt noch weiter gehen: Migranten sollen offenbar schon auf dem afrikanischen Kontinent gestoppt werden. MONITOR liegen Dokumente vor, die belegen, dass auch Deutschland umstrittene Regime in Nordafrika mit Waffen und Munition versorgen will.