Monitor

Verkehrte Welt: Deutsche ohne Wahlrecht

27.07.2017 | 4 Min. | Verfügbar bis 30.12.2099 | Quelle: WDR

Das Video wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Der Beitrag ist verfügbar bis zum 30.12.2099.

Deutsche Erwachsene haben das Recht darauf, in Deutschland zu wählen - denkt man. Doch wer mehr als 25 Jahre im Ausland lebt, verliert zumeist das Recht, hier mitzubestimmen. MONITOR besuchte eine Deutsche in Österreich, die nirgendwo mehr wählen darf - auch, weil sie ihren deutschen Pass keinesfalls abgeben will.