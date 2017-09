Morgenmagazin

06.09.2017

Böse Überraschung beim WDR in Köln, ausgerechnet in dem zentralen Studiogebäude in der Innenstadt ist gestern ein Feuer ausgebrochen. Zum Glück wurde niemand verletzt. Aber das Feuer war sehr hartnäckig. Deshalb kann auch das Morgenmagazin nicht wie gewohnt von Köln aus senden, wir mussten in der Nacht umziehen nach Düsseldorf.