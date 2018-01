Morgenmagazin

MOMA-Reporter: Do swidanja, Rossija!

23.01.2018

Der Kreml würde das Thema am liebsten totschweigen. Während kremltreue Medien für die Präsidentschaftswahlen im März eine stabile Zustimmungsrate für Präsident Putin vermelden, kehren viele Russen ihrer Heimat den Rücken. Bis zu einem Viertel sollen es unter den Jüngeren, Gebildeteren sein. Viele von ihnen wandern ins benachbarte Estland aus. In die Hauptstadt Tallin. Unsere MOMA-Reporterin Golineh Atai wollte verstehen, was genauer hinter dem Exodus vieler Menschen aus der russischen Mittelschicht steckt.