Pink Floyd - The Early Years 1967-72

30.07.2017 | 59 Min. | Verfügbar bis 13.08.2017 | Quelle: WDR

2015 feierte die Kultband PINK FLOYD ihr 50-jähriges Jubiläum. Die kreative Frühphase der Band von 1967-72 übt auf Musikliebhaber auch heute noch eine ganz besondere Faszination aus. ONE zeigt daher aus dieser Phase folgende legendäre Performances:

1. Astronomy Domine (1967)

2. Jugband Blues (1968)

3. Paintbox (1968)

4. Improvisation (1968)

5. Flaming (1968)

6. Let There Be More Light (1968)

7. Set The Controls For The Heat of the Sun (1969)

8. Green Is The Colour (1970)

9. Atom Heart Mother feat. Choir & Orchestra (1971)

10. Improvisations (1970/71)

11. Wot's...Uh The Deal (1972)