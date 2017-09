NACHTCAFé

Sehnsucht nach einem neuen Leben

08.09.2017 | 89 Min. | Verfügbar bis 09.09.2018 | Quelle: SWR

Wenn nicht jetzt, wann dann? Wer träumt nicht heimlich davon, nochmal ganz von vorne anzufangen? Zurück auf Los, alles auf Anfang, die Karten nochmal ganz neu mischen! Einfach den angestaubten Alltagstrott hinter sich lassen, rein in ein neues Leben als Surflehrer auf Hawaii. Jeden Morgen den Sonnenaufgang am Meer genießen, anstatt die quälende Langeweile in einer verfahrenen Langzeitehe ertragen. Wann ist der richtige Moment, lang gehegte Träume zu erfüllen? Welche Voraussetzungen braucht es, damit ein Neustart in ein zweites Leben gut gelingt? Wie geht man aber damit um, wenn sich hinter dem neuen Leben doch eine Illusion verborgen hat?