NACHTCAFé

Glück, Pech, Zufall - was bestimmt unser Leben?

06.04.2018 | 90 Min. | Verfügbar bis 06.04.2019 | Quelle: SWR

Es gibt Tage, an denen läuft einfach alles schief, ein Desaster folgt dem nächsten, kein Ende scheint in Sicht. Ist so eine Pechsträhne Zufall? Dass sich Missgeschicke häufen, das hat fast jeder schon mal erlebt. Doch bei manchen Menschen hat das Unglück dauerhaft Hochkonjunktur. Bei anderen wiederum verwandelt sich alles, was sie anpacken, regelrecht zu Gold, bei ihnen zieht sich das Glück wie ein roter Faden durchs Leben. Ist das Zufall? Schicksal? Oder haben wir es selbst in der Hand? Liegt in unserem Unterbewusstsein der Schlüssel zum Glück?