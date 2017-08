Nah dran

Auf dem Weg zum Cyborg

03.08.2017

Sie lassen sich Magnete in die Finger spritzen oder Chips unter die Haut jagen und rüsten so ihre Körper mit Technik auf. Sind sie Nerds oder Vorreiter unserer technischen Zukunft? Und was treibt diese Menschen an?