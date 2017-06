PULS

Diskriminierung bei der Wohnungssuche

29.06.2017 | 9 Min. | Quelle: © Bayerischer Rundfunk

Wohnungssuche in Großstädten kann zum Psycho-Terror werden. Zu teuer, zu klein, es gibt keine: was aber, wenn der eigene Name das Problem ist? Bekommt man mit ausländischem Namen schwerer eine Wohnung? PULS macht den Test.