Was kommt bei einer Abtreibung auf mich zu?

29.11.2017 | 15 Min. | Quelle: © Bayerischer Rundfunk

Letztes Jahr haben rund 100.000 Schwangere in Deutschland abgetrieben - aber kaum jemand spricht darüber. Ariane will wissen, was auf eine Frau wirklich zukommt: von der Internet-Recherche bis zum Finden einer Frauenärztin.