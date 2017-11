Panorama

Zurück im Osten: Besuch in der alten Heimat

23.11.2017 | 14 Min. | Quelle: NDR

Das Video wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die AfD wurde bei der Bundestagswahl 2017 zweitstärkste Partei in Brandenburg. Was bewegt die Menschen vor Ort? Ein Stammtischgespräch in einer Garage in Groß Kreutz.