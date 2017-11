11 Beiträge

Paradise Papers - Enthüllungen einer globalen Recherche

Die Paradise Papers sind ein gigantischer Datensatz, der weltweit fast 400 Journalisten zugespielt wurde: Millionen interner Verträge, Akten und Dokumente geben Einblick in eine Welt, in der Profit über allem steht. Sie zeigen, wie Großkonzerne, Politiker und Superstars von dubiosen Strategien namhafter Kanzleien profitieren und mit Hilfe eines Firmennetzwerkes in Steueroasen systematisch Steuern vermeiden. Der Allgemeinheit gehen so jährlich mehrere Milliarden Euro verloren. Beiträge aus den ARD-Programmen.