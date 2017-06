3 Beiträge

Planet Deutschland - 300 Millionen Jahre

Die Dokumentationsreihe erzählt die dramatische Ursprungsgeschichte Deutschlands - vom Karbon bis in die Gegenwart. Die Reise führt von den höchsten Alpengipfeln bis zu den rauen Nordseeküsten, von den Kratern der Eifel bis in das Flusslabyrinth des Spreewaldes. Erzählt wird, wie das Land zu dem geworden ist, was heute Deutschland genannt wird.