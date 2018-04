Plusminus

Avocado-Wahnsinn - Die Schattenseiten der Superfrucht

11.04.2018 | 8 Min. | UT | Verfügbar bis 11.04.2019 | Quelle: Das Erste

Avocados gelten als gesund, nährstoffreich und echtes Superfood. Dank geschickter Werbung hat sich in Deutschland er Konsum in den letzten fünf Jahren verdoppelt. Doch was steckt wirklich drin und welche Folgen hat der Hype um die Avocado?