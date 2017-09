Plusminus

Bio boomt: Warum deutsche Bauern jetzt einsteigen

Jahrelang machten deutsche Biobauern kaum Gewinne. Das große Geschäft ging an Kollegen aus Osteuropa oder aus fernen Ländern. Nun hat sich das Blatt gewendet. "Plusminus" zeigt, wie die Kehrtwende in so kurzer Zeit möglich war.