Polizeiruf 110

Sturm im Kopf

07.07.2017 | 88 Min. | UT | Verfügbar bis 06.08.2017 | Quelle: Das Erste

Ein verwirrter Mann taucht in Rostock auf. Er behauptet, jemanden erschossen zu haben, kann sich aber nicht mehr erinnern, wer er ist und was er in den letzten Stunden getan hat. Bukow und König stehen vor einem Rätsel.