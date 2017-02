8 Beiträge

Präsident Steinmeier: Der "Mutmacher"

Frank-Walter Steinmeier ist der 12. Bundespräsident der BRD und damit Nachfolger von Joachim Gauck. Mit 75 Prozent der Stimmen wurde er von der Bundesversammlung in Berlin gewählt. Seine erste Botschaft nach der Wahl lautete: "Lasst uns mutig sein". Der ehemalige Außenminister will Akzente setzen - aber wie? Und ist er der richtige Mann in rauen Zeiten? Beiträge aus den Programmen der ARD über den Menschen und Politiker Steinmeier, sowie seine neue Rolle als der erste Mann im Staat.