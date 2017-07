Presseclub

Vom Reformer zum Autokraten - die Türkei unter Erdoğan ein Jahr nach dem Putschversuch

16.07.2017 | 57 Min. | UT | Verfügbar bis 16.10.2017 | Quelle: WDR

Der Putschversuch in der Türkei jährt sich zum ersten Mal - in der Nacht von 15. auf 16. Juli 2016 wollten Teile des Militärs Präsident Recep Tayyip Erdoğan stürzen. Sie erreichten das genaue Gegenteil: Präsident Erdogan ist so mächtig wie nie zuvor. Autor/-in: Nadja Gawrisewicz