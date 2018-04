Quarks

Junge oder Mädchen? Warum es mehr als zwei Geschlechter gibt

10.04.2018 | 44 Min.

Wir lassen uns einfach in "männlich" und "weiblich" einteilen? Das denken wir - stimmt aber nicht! Was unser Geschlecht ausmacht, ist vielfältig: Hormone, Chromosomen, Anatomie, Geschlechtsorgane oder unser Gehirn. Dabei gibt es Variationen - so häufig, dass immer mehr Forscher das Geschlecht als Kontinuum betrachten, auf dem "weiblich" und "männlich" nur die Endpole sind. Aber was bedeutet das für uns? Autor/-in: Jakob Kneser, Dirk Gilson, Anke Rau, Angela Sommer, Georg Wieghaus, Pina Dietsche