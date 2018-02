REPORT MAINZ

Wie die Automobilindustrie die Wissenschaft steuert

27.02.2018 | 7 Min. | Quelle: SWR

Viele Hochschulen erhalten stattliche Fördergelder von der Autoindustrie. In einer Umfrage von REPORT MAINZ an zehn dieser Universitäten gaben alle an, nicht zu den gesundheitlichen Auswirkungen des Diesels zu forschen. Kritische Forschung wird scheinbar ausgeblendet.