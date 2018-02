Reportage & Dokumentation

Das Microsoft-Dilemma

19.02.2018 | 44 Min. | UT | Verfügbar bis 19.05.2018 | Quelle: Das Erste

"Wanna Cry" war ein Weckruf: Die Cyber-Attacke mit dem Erpressungstrojaner traf im Mai 2017 hunderttausende Rechner in über 100 Ländern. Dass ein Schadprogramm so eine Schlagkraft entwickeln kann, liegt auch an Microsoft.