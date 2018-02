Reportage & Dokumentation

Die Story im Ersten: Nervenkrieg um Nordkorea

05.02.2018 | 44 Min. | Verfügbar bis 05.02.2019 | Quelle: Das Erste

Das Video wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Der Beitrag ist verfügbar bis zum 05.02.2019.

Nordkoreas Machthaber provoziert die Welt. Ungeachtet aller UN-Resolutionen zündet er Bomben und Raketen, posiert vor immer neuen, angeblich selbst gebauten Waffen. Was motiviert diesen Despoten, was ist sein Ziel und was seine Strategie?