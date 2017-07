Reportage & Dokumentation

Exil Deutschland - Abschied von der Türkei

17.07.2017 | 44 Min. | Verfügbar bis 17.07.2018 | Quelle: Das Erste

Der im Exil lebende türkische Autor Can Dündar zeigt, in welch dramatischem Zustand sich die Zivilgesellschaft der Türkei befindet und was es für tausende Menschen bedeutet, ihre Heimat verlassen zu müssen.