Reportage & Dokumentation

Im Labyrinth der Macht - Protokoll einer Regierungsbildung

05.03.2018 | 45 Min. | Verfügbar bis 05.03.2019 | Quelle: Das Erste

Noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik mussten die Deutschen so lange auf die Bildung einer neuen Regierung warten. Sind die Politiker nicht mehr in der Lage, eine stabile Koalition zu bilden?