Rockpalast

Rockpalast: Living In A Marteria World

17.07.2017 | 48 Min. | Verfügbar bis 30.12.2099 | Quelle: WDR

In der 45-minütigen Dokumentation von Regisseur Ingo Schmoll ist alles dabei, was die schillernde Persönlichkeit Marterias alias Marten Laciny ausmacht. Vom roten Teppich mit VIPs auf der Premierenfeier über einen großen Festivalauftritt bis hin zum nächtlichen Aal-Angeln mit alten Kumpels malt "Living In A Marteria World" das Porträt eines der interessantesten deutschen Rap-Künstler.