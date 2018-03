JETZT

Am 21. März wird der Leichnam des verstorbenen Mainzer Bischofs Kardinal Lehmann in einem Trauerzug zum Mainzer Dom überführt. Durch die Augustinerkirche und über den Marktplatz geht der Zug durch das Bischofsportal auf dem Liebfrauenplatz in den Dom hinein. Dort soll um 15.00 Uhr die offizielle Trauerfeier mit Bischof Peter Kohlgraf stattfinden. Kardinal Lehmann war am 11. März gestorben. Moderation: Daniela Schick