Schöner neuer Wahn: Verschwörungstheorien

Mondlandung, Chemtrails, Reptiloiden - Verschwörungstheorien gibt es in den verschiedensten Ausprägungen. Besonders über soziale Medien verbreiten sie sich schnell in alle Welt. Was macht sie so attraktiv und warum halten sie sich oft so hartnäckig? Ist die menschliche Psyche für Verschwörungstheorien womöglich besonders empfänglich? Ausgewählte Beiträge aus den Programmen der ARD ergründen die Faszination hinter den mächtigen und teils gefährlichen Theorien.