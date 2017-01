11 Beiträge

Sekten - gefangen im Glauben

Sekten manipulieren, indoktrinieren und drängen ihren Anhängern oftmals bizarre Ansichten auf - nicht selten gelten sie sogar als gefährlich. Was macht Sekten so attraktiv? Mit welchen Psychotricks arbeiten sie? Und warum ist der Ausstieg so schwierig? Dokumentationen und Gesprächsrunden widmen sich den Strategien und Ideologien von alternativen Religionsgemeinschaften.