Servicezeit

Unfälle vermeiden durch Schocktherapie

30.01.2018 | 6 Min. | Verfügbar bis 30.01.2019

Der Beitrag ist verfügbar bis zum 30.01.2019.

Junge Autofahrer sind besonders unfallgefährdet. Mit persönlichen und schockierenden Einblicken in die Schicksale von Unfallopfern will ein neues Unfallpräventionsprogramm an 22 Krankenhäusern bundesweit Jugendliche aufklären.

Autor: Matthias Ebel