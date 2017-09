Sportschau

Nie mehr erste Liga? - Traditionsvereine nach dem Absturz

19.09.2017 | 44 Min. | Verfügbar bis 19.09.2018 | Quelle: ARD

Das Video wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Der Beitrag ist verfügbar bis zum 19.09.2018.

Ihre Namen sind legendär, ihre Erfolge auch. Trotzdem spielen einige der bekanntesten deutschen Fußballklubs nicht mehr in der Bundesliga, sondern nur noch dritt- oder viertklassig. Ist es in Zeiten der Kommerzialisierung für einen tief gefallenen, einstigen Spitzenklub überhaupt möglich, wieder an die Erfolge von damals anzuknüpfen?