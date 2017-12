Sportschau

"Ski am Limit" - Alpin- und Freeride-Doku mit Felix Neureuther

30.12.2017 | 36 Min. | Verfügbar bis 06.01.2018 | Quelle: BR

Der Beitrag ist verfügbar bis zum 06.01.2018.

Drei Topathleten, drei Leidenschaften: das Skifahren, der Schnee, die Berge. Felix Neureuther und die Freerider Sven Kueenle und Paddy Graham in der Dokumentation "Ski am Limit - Das Gleiche ist nicht dasselbe" - Alpinsport, wie Sie ihn noch nie gesehen haben. Aus rechtlichen Gründen ist das Video nur in Deutschland abrufbar.