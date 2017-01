2 Beiträge

Spuren der Rache

Bei einem Bombenanschlag mitten in Berlin verliert Frank Hennings seine Frau und seine Tochter. In seinem Schmerz fokussiert der pensionierte Verwaltungsbeamte nur noch ein einziges Ziel: Vergeltung. Als die Ermittlungen vorzeitig eingestellt werden, reist er auf eigene Faust nach Marokko und heftet sich an die Fersen von Sharif Nader, dem mutmaßlichen Drahtzieher des Attentats.