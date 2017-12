7 Beiträge

Start des Loveparade-Prozesses

Mehr als sieben Jahre nach der Loveparade-Katastrophe müssen sich Mitarbeiter des Veranstalters sowie der Stadt Duisburg vor dem Duisburger Landgericht verantworten. Beobachter sprechen von einem der größten Justizverfahren in der Geschichte der Bundesrepublik: Allein die Gerichtsakte umfasst rund 53.000 Seiten, verhandelt wird in einer Halle der Messe Düsseldorf. Bei der Duisburger Loveparade waren am 24. Juli 2010 nach einer Massenpanik 21 Menschen ums Leben gekommen, rund 650 Personen wurden körperlich verletzt.