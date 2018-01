12 Beiträge

Sven Plöger erklärt unser Wetter

Regen vom Atlantik, Vulkanasche aus Island und Sand aus der Sahara - all das wird mit dem Wind zu uns geweht. Und noch viel mehr: Der Wind bringt auch die Temperaturen und das Wetter von dort mit, wo er herkommt. Doch woher kommt der Wind und wie entsteht er überhaupt? Wettermann Sven Plöger führt uns an ferne und nahe Orte - immer dorthin, wo sich was zusammenbraut.