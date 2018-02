Tatort

Borowski und das Land zwischen den Meeren

25.02.2018 | 89 Min. | Verfügbar bis 25.03.2018 | Quelle: Das Erste

Das Video wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Der Beitrag ist verfügbar bis zum 25.03.2018.

Borowski stürzt sich in einen Fall, der ihn in die weite Landschaft des nordfriesischen Wattenmeeres führt. Auf Suunholt, einer kleinen, verschlafenen Nordseeinsel, wurde ein Mann tot aufgefunden, der in Kiel kein Unbekannter ist.