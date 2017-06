7 Beiträge

Tote und Verletzte nach Anschlag in London

Bei einem Anschlag sind am späten Samstagabend in London sieben Passanten getötet worden, zahlreiche Menschen wurden verletzt. Drei Attentäter waren zunächst mit einem Transporter in eine Menschenmenge gefahren und hatten anschließend Besucher eines Londoner Kneipenviertels wahllos mit Messern attackiert. Die Angreifer wurden von Polizeikräften erschossen. Premierministerin May zeigte sich geschockt, rief jedoch auch zu entschlossenem Handeln gegen den Terror auf. Die für Donnerstag geplante Parlamentswahl werde stattfinden, so May.