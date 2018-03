WDR.DOK

Dügün - Hochzeit auf Türkisch

21.03.2018 | 89 Min. | Verfügbar bis 28.03.2018 | Quelle: WDR

Kohle war gestern, Strukturwandel auch. Jetzt ist die Zeit der Kinder und Enkel der ersten türkischen Kumpel. Einige von ihnen sind erfolgreiche Geschäftsleute geworden und das in einer völlig anderen Branche als Ihre Väter: Sie handeln mit Brautmode und allem, was die Hochzeits-Industrie ausmacht. In der grauen Realität von Duisburg-Marxloh leuchtet nun die Gegenwart im Weiß der Brautkleider. Eindrucksvoll zeigt der Film die Bedeutung türkischer Hochzeiten in Deutschland. Sie stärken die Familienbande und geben kulturellen Rückhalt, denn, so heißt es im Film - "ohne Hochzeiten kannst du alles vergessen!" Autor/-in: Marcel Kolvenbach, Ayse Kalmaz