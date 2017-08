WDR.DOK

Das waren DIE GRÜNEN...

"Zukunft wird aus Mut gemacht" - der Nena Song lief, als die Grünen im Juni über ihr neues Wahlprogramm abstimmten. Aber nicht nur Mut brauchen die Grünen derzeit. Es steht nicht gut um die Partei, die vor fast 35 Jahren, am 06. März 1983, erstmals den Einzug in den Bundestag schaffte - damals eine politische, mediale und kulturelle Sensation. Regisseurin Annette Zinkant erzählt in "Das waren die GRÜNEN" von der unerfüllten Sehnsucht der Grünen nach Wahrhaftigkeit in der Politik. Und vom schwierigen Lavieren zwischen politischem Anspruch, Flügelkämpfen und Wählergunst.Autor/-in: Annette Zinkant